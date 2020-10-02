Под Тверью проходят масштабные учения УФСБ и МЧС

На месте учений развернуты походные столовые, бани, складские палатки, выставлена спецтехника Фото: Виктория ТУШКОВА

2 октября на аэродроме Змеево под Тверью проходят масштабные совместные учения УФСБ России и МЧС. Ожидается, что их посетит министр Российской Федерации по ГО и ЧС генерал-полковник Евгений Зиничев.

Сейчас на месте учений развернуты походные столовые, бани, складские палатки, выставлена спецтехника.

- Всероссийские штабные учения проводятся ежегодно. В этом году они запланированы на один день. В планах - отработка практических действий по ликвидации условного противника и совместных действий различных формирований по решению задач гражданской обороны, - прокомментировал перед началом мероприятия замначальника ГУ МЧС России по Тверской области Александр Пухов.