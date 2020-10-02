Губернатор Тверской области наградил лучших педагогов сферы профессионального образования

Губернатор Тверской области Игорь Руденя наградил лучших педагогов сферы профессионального образования.

На торжественной церемонии вручили федеральные и региональные награды 10 работникам учреждений профессионального образования. Ежегодно система профобразования в регионе выпускает около 5 тысяч рабочих и специалистов. По статистике, около 98% выпускников могут найти работу.

В Тверском регионе функционируют 10 отраслевых производственно-образовательных кластеров. Они помогают студентам применять теорию на практике.

– Мы гордимся тем, что Верхневолжье внесло значительный вклад в создание отечественной системы профессионального образования. Руками молодых рабочих и мастеров были созданы крупнейшие объекты промышленности, агропромышленного комплекса, построены тысячи километров дорог, миллионы квадратных метров жилья. Был сформирован мощный фундамент для социально-экономического развития нашей Родины на многие десятилетия вперёд, – поздравил ветеранов и действующих преподавателей сферы профобразования губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В настоящий момент больше всего студентов идут учиться на такие направления профобразования, как инженерное дело, здравоохранение, сельское хозяйство, педагогика, а также искусство и культура.