В Оленино Тверской области на месяц отменили массовые мероприятия

В Оленинском районе из-за коронавируса запретили массовые мероприятия Фото: Ольга ТРОФИМОВА

1 октября стало известно, что местный штаб Оленинского района по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение о запрете всех массовых мероприятий в поселке Оленино, деревнях Завидово и Тархово.

Ограничение будет действоать 30 дней - со 2 по 31 октября 2020.

- Согласовано введение карантина в двух классах Оленинской СОШ на 10 дней. Отделению полиции рекомендовано усилить контроль за соблюдением масочного режима на объектах торговли и режима самоизоляции контактных лиц, имеющих предписания Роспотребнадзора, применять к нарушителям меры административной ответственности, предусмотренные законом, - сообщил на своей странице в соцсети глава Оленинского района Олег Дубов.