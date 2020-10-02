Тридцать человек заразились коронавирусом в Твери 2 октября

В Тверской области подтверждено 64 случая коронавируса Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на 2 октября 2020 года в Тверской области подтверждено 64 новых случая коронавирусной инфекции, из них 30 заражённых - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 6449 человек.

4576 заболевших излечились от инфекции. 251 человек умер.

1716 пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 2137 (+30 за сутки)

Кимры 569 (+1)

Конаковский район 495 (+6)

Ржев 480 (+2)

Калининский район 313 (+2)

Торжок 285

Лихославльский район 249 (+1)

Вышневолоцкий городской округ 215 (+2)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.