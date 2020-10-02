Плохоговорящую по-русски девушку, пропавшую в Твери, нашли живой

Следователи устанавливают обстоятельства ее исчезновения Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Пропавшую несовершеннолетнюю Гулизаде Сары Яшар Кызы нашли в Московской области.

Напомним, девушка пропала в Твери 20 августа. По факту ее безвестного исчезновения Следственным управлением СУ СК РФ по Тверской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе розыска было установлено, что уходя из дома, девочка взяла с собой документ, удостоверяющий ее личность. Девушку искали сотрудники полиции и общественность, волонтеры ВПСО "Сова", сотрудники МЧС, ГИМС, водолазы. Были обследованы берега и водные объекты вблизи места ее проживания.

- В настоящее время местонахождение пропавшей установлено, она находилась в Московской области, - сообщили утром, 2 октября, в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. - Несовершеннолетняя опрошена следователем СК России по Тверской области, в производстве которого находится уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства ее безвестного исчезновения.