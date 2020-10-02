Тверским школьникам выдадут премии за участие в олимпиадах

За участие в олимпиадах школьники получат премии Фото: Роман ЗЛОБИН

Постановление о премировании школьников за участие в олимпиадах и научно-исследовательской работе подписал глава Твери Алексей Огоньков.

Сумма выплаты составит 5000 рублей, установлено 10 премий по каждому направлению. Они будут присуждаться по итогам экспертизы представленных на рассмотрение комиссии копий грамот, дипломов.

Подать заявку можно с 5 по 23 октября по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, 5, каб. 223. Кандидат на получение премии или его родитель (законный представитель) должен подать заявку в бумажном виде вместе с комплектом документов: копии документов, удостоверяющих личность кандидата (свидетельство о рождении, паспорт); портфолио: копии грамот/дипломов кандидата по результатам конкурсов и олимпиад за 2019-2020 учебный год по каждому направлению отдельно; согласие на обработку персональных данных.

График приема документов: понедельник - четверг с 9 до 11ч. и с 16 до 18ч., пятница – с 9:00 до 11:00 и с 15:00 до 16:45.