Ресурсоснабжающую организацию оштрафовали за мутную питьевую воду в Тверской области

Жителям поставляли мутную воду с запахом
Фото: Анастасия РОМАНОВА
В Тверской области прокуратура провела контроль питьевой воды, поставляемй потребителям МУП "Осташков–Водоканал".
Исследование показало превышение нормативов по уровню содержания железа, запаха и мутности, что является нарушением закона.
В отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого организация оштрафована на 10 000 рублей.
Директору предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.