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Общество

Ресурсоснабжающую организацию оштрафовали за мутную питьевую воду в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Жителям поставляли мутную воду с запахом

Жителям поставляли мутную воду с запахом

Фото: Анастасия РОМАНОВА

В Тверской области прокуратура провела контроль питьевой воды, поставляемй потребителям МУП "Осташков–Водоканал".

Исследование показало превышение нормативов по уровню содержания железа, запаха и мутности, что является нарушением закона.

В отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого организация оштрафована на 10 000 рублей.

Директору предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.