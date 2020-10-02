Ресурсоснабжающую организацию оштрафовали за мутную питьевую воду в Тверской области

Жителям поставляли мутную воду с запахом Фото: Анастасия РОМАНОВА

В Тверской области прокуратура провела контроль питьевой воды, поставляемй потребителям МУП "Осташков–Водоканал".

Исследование показало превышение нормативов по уровню содержания железа, запаха и мутности, что является нарушением закона.

В отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого организация оштрафована на 10 000 рублей.

Директору предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.