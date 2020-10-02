В Твери водитель на экскаваторе протаранил иномарку

В ДТП пострадала водитель иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария случилась днем, 1 октября, в районе дома №61 по улице Хрустальной в Твери.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 57-летний водитель экскаватора-погрузчика "CATERPILLAR 434F", при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество автомобилю "HYUNDAI SOLARIS" под управлением 44-летней женщины-водителя, и столкнулся с ним.

От удара "HYUNDAI SOLARIS" наехала на земляной вал. В ДТП пострадала водитель иномарки. Ей оказали помощь и отпустили.