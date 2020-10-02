За три года из аварийного жилья в Тверской области переселят 1700 человек

За пять лет 5100 жителей Тверской области получат новые квартиры Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Совещание по вопросам переселения граждан из аварийного жилья состоялось 1 октября в Правительстве Тверской области. Его провел губернатор Игорь Руденя.

Собравшиеся рассмотрели реализацию второго и третьего этапов областной программы, в рамках которых до 2023 года будут улучшены жилищные условия более 1700 жителей Ржева, Вышневолоцкого и Нелидовского городских округов, Конаковского и Спировского районов.

- Наша работа должна идти в соответствии с национальным проектом "Жилье и городская среда". Это не только программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, но и активное участие региона в увеличении объемов качественных квадратных метров жилья для жителей Тверской области, – сказал Игорь Руденя.

Всего расселить планируют более 33 тыс. кв. метров. Жители аварийных квартир переедут в малоэтажные и среднеэтажные многоквартирные дома, которые построят по программе.

Всего в Тверской области к 2025 году из аварийного жилья переселят более 5100 жителей из 29 муниципальных образований региона.