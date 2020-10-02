В Ржеве Тверской области простятся с фронтовиком Евгением Степановичем Книгой

Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Степанович Книга умер на 96-м году жизни Фото: Александр ЖМУЛИН

4 октября в Ржеве состоится церемония прощания с участником Великой Отечественной войны Евгением Степановичем Книгой. Гражданская панихида начнетсяв 11:30 в Доме офицеров на улице Челюскинцев, 12.

Евгений Степанович Книга ушел из жизни в ночь с 30 сентября на 1 октября. Соболезнования родным и близким Евгения Степановича выразил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

СПРАВКА "КП"

Евгений Степанович Книга родился в Березино в Белоруси в 1925 году. В 1943-м вступил в партизанский отряд под Минском. Затем воевал в составе артилерийской бригады на Ленинградском фронте. После войны долгие годы служил в армии. В 1994 году переехал с семьей во Ржев.

30 июня Евгений Степанович принял участие в торжественном открытии Ржевского мемориала.