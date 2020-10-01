Пациента с коронарной патологией доставили в Тверь на вертолете

Вертолет санавиации вылетал в Бежецк Фото: областной минздрав

1 октября бригада медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы города Твери на вертолете МИ-8АМП АПК "Вектор" совершила срочный вылет в Бежецк.

- Из первичного сосудистого отделения Бежецкой центральной районной больницы эвакуирован пожилой мужчина с острой коронарной патологией, - сообщили в областном минздраве.

Пациент доставлен в областную клиническую больницу для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и прохождения дальнейшего лечения.