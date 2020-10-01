Водитель уснул за рулем и совершил "лобовое" ДТП в Тверской области

В лобовом ДТП пострадали водитель и 5-летняя девочка Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла 1 октября на автодороге Тверь-Бежецк-Весьегонск в Бежецком районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на указанном участке столкнулись "Фольксваген Тигуан" и "ВАЗ 2115". По предварительной информации, владелец "Фольксвагена" уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой.

В ДТП пострадали водитель и 5-летняя пассажирка "ВАЗа". Ребенок сидел в бустере. Угрозы жизни нет. Признаков опьянения у водителей нет.