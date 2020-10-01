В Твери побывал автопробег, посвященный 75-летию Нюрнбергского процесса

Встреча прошла в Тверском областном Дворце культуры "Пролетарка" Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Через Тверь прошел очередной этап автопробега, посвященного 75-летию Нюрнбергского процесса над фашистскими преступниками.

1 октября в ДК "Пролетарка" Следственный комитет РФ вместе с Общероссийской общественной организацией "Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества" провели выставку-экспозицию "Уроки Нюрнберга".

На выставке гостей познакомили с историей главного процесса ХХ века и малоизвестными страницами Великой Отечественной войны. Также в рамках выставки присутствующим показали фильм, посвященный Нюрнбергскому процессу.