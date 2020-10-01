Вполне возможно, что фестиваля «Нашествие» в Тверской области не будет. Фото: Альберт БОЙКОВ

Несмотря на то, что утром 1 октября появилась информация о датах проведения крупнейшего музыкального фестиваля в 2021 году в Большом Завидово, сейчас всероссийское информационное агентство сообщает о его возможной отмене. Причина – заявка на «главное приключение лета» не поступала в Правительство Тверской области. На сайте «Нашествия» пока такой информации нет.

РИА «Новости» ссылается на источник в региональном Правительстве, который дал комментарий, что официальных запросов на проведение музыкального фестиваля на территории региона в 2021 году, не поступало. Согласно данным агентства, решение о том, что фестиваль проводиться не будет, приняли на одном из совещаний в Правительстве Тверской области.

Напомним, на данный момент планируется, что «Нашествие» состоится в Большом Завидово с 23 по 25 июля 2021 года. У музыкального праздника 21-летняя история и свои преданные фанаты. Билеты, купленные в 2020-м остаются действительны на следующий год. Какое решение примут организаторы – мы сообщим в дальнейшем.