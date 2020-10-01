Три иномарки сгорели в Твери

Менее чем за половину суток в Твери сгорели сразу три автомобиля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Три машины сгорели в Твери. Причем все три происшествия «уложились» менее, чем в 12 часов.

Первой загорелась машина «Chevrolet Blazer» (1998 года выпуска) на улице Димитрова. О пожаре стало известно 29 сентября поздно вечером, в 22:17. Машину огнеборцы из пожарной части №3 потушили в 22:45.

Второй пожар произошёл через несколько часов на улице Восстания. Горела «Kia Ceed» 1998 года выпуска. Машину тушили пожарные ПЧС-2, огонь был потушен в 3:50.

Огонь уничтожил у обеих машин все сгораемые элементы и лакокрасочное покрытие передних частей авто.

О третьем пожаре стало известно утром 30 сентября, на Ипподромной загорелся «Nissan Qashqai», 2008 года выпуска. Огнеборцы первой пожарной части приступили к тушению в 9:52 и справились с огнём за 9 минут. Ниссан тоже горел спереди, огонь уничтожил краску кузова и сгораемые элементы передней части машины.

Причины пожара в во всех трёх случаях сейчас устанавливаются, равно как и суммы ущерба.