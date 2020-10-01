В МЧС сообщили подробности пожара в питомнике в Конаково Тверской области

На месте работали отделения трех пожарных частей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Региональный главк МЧС сообщил детали о пожаре, произошедшем на улице Первомайской в Конаково Тверской области 1 октября.

Напомним, очевидцы сообщали в соцсетях, что в Конаково рано утром сгорел питомник алабаев (среднеазиатских овчарок). Сообщалось, что при пожаре никто из людей не пострадал, собак также удалось вывести.

То, что пострадавших и погибших в пожаре нет, подтверждают в МЧС. Судя по всему пожар был очень сильный. Сообщение о нем поступило на пульт огнеборцам в в 4:40 утра, ликвидировано горение было через два часа - в 6:40, но проливка места пожара продолжалась и в послеобеденное время.

На месте работали отделения трех пожарных частей: ПСЧ-15, ПСЧ-20 и ПСЧ-29.