В Тверской области будут судить наркоторговца

Наркоторговца будут судить в Тверской области
Фото: Олег ЗОЛОТО
Прокурором Лихославльского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства) в отношении 20-летнего жителя Лихославльского района.
Установлено, что в августе 2020 года, вблизи своего дома в поселке Приозерный он сбыл участнику оперативного мероприятия наркотическое порошкообразное вещество массой 0,08 г.
Полученный сотрудником полиции наркотик был изъят из незаконного оборота.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.