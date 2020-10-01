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В Тверской области будут судить наркоторговца

Ему грозит до восьми лет лишения свободы
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Наркоторговца будут судить в Тверской области

Наркоторговца будут судить в Тверской области

Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокурором Лихославльского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства) в отношении 20-летнего жителя Лихославльского района.

Установлено, что в августе 2020 года, вблизи своего дома в поселке Приозерный он сбыл участнику оперативного мероприятия наркотическое порошкообразное вещество массой 0,08 г.

Полученный сотрудником полиции наркотик был изъят из незаконного оборота.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Криминал