В Конаково Тверской области сгорел дом в питомнике алабаев

Во время пожара никто не пострадал Фото: vk.com/"Подслушано Конаково и Конаковский район"

ЧП произошло утром, 1 октября, в Конаково Тверской области. По информации очевидцев в группе "Подслушано Конаково и Конаковский район", рано утром сгорел дом в питомнике алабаев.

Дом был деревянный, одноэтажный. Одна из возможных версий пожара - неисправность электропроводки.

- Сгорел наш старый дом Рогинских, который последние годы принадлежал моему дяде - профессору Рогинскому. С этим домом ушла целая эпоха. Очень больно, - написала в соцсети Алла Фомина-Рогинская.

К счастью, при пожаре никто не пострадал. Выяснилось, что дома никого не было, а собак успели вывести.