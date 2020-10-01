На Волоколамском проспекте в Твери снимают контактную троллейбусную сеть

На Волоколамском проспекте снимают троллейбусную контактную сеть Фото: Александр Сорокин

Днем, 1 октября, в Твери приступили к демонтажу контактной троллейбусной линии на Волоколамском проспекте. Об этом "КП"-Тверь" рассказали очевидцы.

Напомним, что троллейбусы в Твери перестали ходить 13 апреля 2020 года. Именно в этот день на маршрут вышел последний троллейбус №2. В тот же вечер с ним состоялось символичное прощание.

На замену троллейбусам вышли синие автобусы "Транспорта Верхневолжья". Они возят пассажиров по маршрутам: №42, №43, №44, №45 и №21.