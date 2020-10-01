Администрацию в Тверской области обязали убрать мусор с улиц поселка

Мусорные площадки привели в порядок после проверки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Администрацию поселка Сонково обязали внести в реестр семь площадок для накопления отходов, с которых фактически производился вывоз мусора.

Кроме того, на момент прокурорской проверки, контейнеры на 15 улицах оказались завалены мусором.

- Это свидетельствует о некачественной выгрузке их обслуживающей организацией в специальный автомобиль для транспортировки, - уточнили в областной прокуратуре.

По данным фактам прокуратурой района главе органа местного самоуправления, а также директору МУП "Управляющая компания" внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены.

Нарушения устранены.