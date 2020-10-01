Жителей аварийного дома в Тверской области переселят по решению суда

Дом признан аварийным и подлежащим сносу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратурой Тверской области проведена проверка и установлено, что дом №10 по улице Шпалозаводская в городе Бологое в 2012 году признан аварийным и подлежащим сносу. Однако в соответствующий перечень строение не включено, и в нем продолжают жить люди, что является нарушением закона.

В целях устранения выявленных нарушений межрайонной прокуратурой в суд направлено исковое заявление о возложении на муниципальный орган власти обязанности внести сведения по аварийному жилому дому в АИС "Реформа ЖКХ", а также возложении на Министерство строительства Тверской области обязанности включить его в региональную программу "Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы".

Требования прокурора удовлетворены. Решение суда в законную силу не вступило.