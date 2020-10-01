Из подъезда дома в Твери украли велосипед

У жительницы Твери украли велосипед Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В полицию обратилась 38-летняя жительница Пролетарского района Твери. Женщина рассказала, что оставила велосипед в подъезде многоквартирного дома, а его украли.

Полицейские установили, что злоумышленник повредил металлический трос и забрал транспортное средство. Они проверили возможные места сбыта похищенного и возможных подозреваемых.

В ходе ходе розыска был задержан 34-летний житель Твери. Велосипед мужчина вернул, потому что успел его продать.

Подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Ведется следствие.