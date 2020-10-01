22 человека заразились коронавирусом в Твери 1 октября

В Тверской области подтвержден 61 случай коронавируса Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на 1 октября 2020 года в Тверской области подтвержден 61 новый случай коронавирусной инфекции, из них 22 заражённых - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 6385 человек.

4557 заболевших излечились от инфекции. 247 человек умерли.

1581 пациент на данный момент изолирован.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 2107 (+22 за сутки)

Кимры 568

Конаковский район 489 (+4)

Ржев 478 (+1)

Калининский район 311 (+2)

Торжок 285 (+3)

Лихославльский район 248 (+1)

Вышневолоцкий городской округ 213 (+3)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.