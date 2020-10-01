22 человека заразились коронавирусом в Твери 1 октября

В Тверской области подтвержден 61 случай коронавируса Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на 1 октября 2020 года в Тверской области подтвержден 61 новый случай коронавирусной инфекции, из них 22 заражённых - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 6385 человек.
4557 заболевших излечились от инфекции. 247 человек умерли.
1581 пациент на данный момент изолирован.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 2107 (+22 за сутки)
Кимры 568
Конаковский район 489 (+4)
Ржев 478 (+1)
Калининский район 311 (+2)
Торжок 285 (+3)
Лихославльский район 248 (+1)
Вышневолоцкий городской округ 213 (+3)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО