В Тверской области ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Евгений Степанович Книга

Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Степанович Книга умер на 96-м году жизни Фото: Александр ЖМУЛИН

В ночь на 1 октября на 96-ом году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, житель города Ржева Евгений Степанович Книга.

- Неоценим вклад Евгения Степановича в сохранение памяти о Великой Отечественной войне, в развитие ветеранского движения в Тверской области, в военно-патриотическое воспитание молодежи. Во многом благодаря неутомимой работе Евгения Степановича городу Ржеву было присвоено почетное звание Города воинской славы. Светлая память о Евгении Степановиче Книге навсегда останется в наших сердцах, в истории Верхневолжья, – говорится в соболезновании от губернатора Игоря Рудени.

СПРАВКА "КП"

Евгений Степанович Книга родился в Березино в Белоруси в 1925 году. В 1943-м вступил в партизанский отряд под Минском. Затем воевал в составе артилерийской бригады на Ленинградском фронте. После войны долгие годы служил в армии. В 1994 году переехал с семьей во Ржев.

30 июня Евгений Степанович принял участие в торжественном открытии Ржевского мемориала.