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Общество

Саженцы плодовых без документов продавали в Тверской области

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области торговали сомнительными саженцами Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

В Тверской области торговали сомнительными саженцами Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в Вышнем Волочке установили, что гражданин торговал саженцами плодовых деревьев и декоративных растений без документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества, что является нарушением порядка реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений.

По данному факту виновное лицо привлечено к административной ответственности. Саженцы сняты с реализации.