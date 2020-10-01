Саженцы плодовых без документов продавали в Тверской области

В Тверской области торговали сомнительными саженцами Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в Вышнем Волочке установили, что гражданин торговал саженцами плодовых деревьев и декоративных растений без документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества, что является нарушением порядка реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений.

По данному факту виновное лицо привлечено к административной ответственности. Саженцы сняты с реализации.