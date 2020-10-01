Водитель и пассажирка иномарки пострадали в ДТП в Тверской области

Молодой водитель и пассажирка авто получили травмы Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 30 сентября, в деревне Сажино Конаковского района Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в темное время суток 18-летний водитель (со стажем вождения 4 месяца), управляя автомобилем "Хенде IX35", при движении в сторону города Конаково не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в забор и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали водитель и 17-летняя девушка-пассажир, непристегнутая ремнем безопасности. С полученными травмами пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.