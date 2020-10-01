Где футболисты-любители будут тренироваться, пока не сообщается. Фото: Алиса ТИТКО

Свою футбольную команду создал тверской перевозчик - "Верхневолжское АТП". Основной состав команды - пять водителей предприятия, ещё десять - участники тренировочных составов.

Как сообщает транспортное предприятие, водители тверских автобусов - люди спортивные. В минувшем августе тринадцать водителей участвовали во Всероссийской спортивной акции "Забег.рф". И двое водителей-бегунов даже заняли призовые места на дистанции 1520 метров.

И вот теперь у предприятия появилась своя команда. Где футболисты-любители будут тренироваться, пока не сообщается. Но известно, что первый товарищеский матч с участием команды "Верхневолжское АТП" состоится совсем скоро - 31 октября.