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В Тверской области стартовал конкурс #Нашлюбимыйврач

Жители могут поблагодарить детских врачей за помощь
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Жители Тверской области могут поблагодарить детских врачей за помощь

Жители Тверской области могут поблагодарить детских врачей за помощь

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 1 по 31 октября в Тверской области провдится конкурс #НашЛюбимыйВрач. Жители региона смогут поблагодарить за помощь специалистов детских поликлиник Твери и поликлиники детской областной больницы: педиатров и врачей узких специальностей.

Губернатор Игорь Руденя считает – в непростых эпидемиологических условиях работа медиков приобретает особое значение и ценность.

Голосование пройдёт на портале НашЛюбимыйВрач.рф. О любимом враче можно напиисать отзыв, рассказать свою историю или нарисовать рисунок.10 лучших медработников будут награждены в номинациях: врач-педиатр и детский врач-специалист.

Для детей организован конкурс творческих работ. Плакаты будут размещены в детских поликлиниках городских больниц №1, №2, №3, №6, Центре здоровья городской клинической больницы №3, детской областной консультационной поликлинике ДОКБ.