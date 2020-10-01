Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем пожилого человека

Игорь Руденя поздравил пожилых людей с праздником Фото: ПТО

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. С праздником жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Мы глубоко благодарны всем, кто не щадил себя, защищая суверенитет и единство нашей Родины, восстановил нашу страну и создал прочный фундамент, на котором развиваются Тверская область и все наше Отечество, - отметил глава региона. - Дорогие ветераны войны и труда! На вашу долю выпали испытания, которые вы с честью преодолели, передали нам великую страну. Ваше отношение к Отчизне, к труду всегда будет для нас примером высокой нравственности и подлинного патриотизма. Спасибо вам за ратный и трудовой подвиг во имя Родины. Желаю вам доброго здоровья, любви и поддержки близких людей, счастья и благополучия!