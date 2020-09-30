У жителя Тверской области обокрали дом и гараж

Злоумышленника задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В Старицкий отдел полиции МО МВД России "Ржевский" с заявлением обратился 32-летний житель города Конаково. Мужчина сообщил, что из его дома и гаража украли бытовую технику и электроинструменты. Ущерб составил порядка 10 000 рублей.

Место происшествия осмотрела полиция, были опрошены соседи и возможные свидетели произошедшего, обследованы места возможного сбыта краденного, намечены пути отхода злоумышленника.

В ходе розыска подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 45-летний местный житель. Часть похищенного у подозреваемого изъята и в ближайшее время будет передана владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.