У жителя Тверской области обокрали дом и гараж

Злоумышленника задержала полиция
Фото: Василий ХОДАРЕВ
В Старицкий отдел полиции МО МВД России "Ржевский" с заявлением обратился 32-летний житель города Конаково. Мужчина сообщил, что из его дома и гаража украли бытовую технику и электроинструменты. Ущерб составил порядка 10 000 рублей.
Место происшествия осмотрела полиция, были опрошены соседи и возможные свидетели произошедшего, обследованы места возможного сбыта краденного, намечены пути отхода злоумышленника.
В ходе розыска подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 45-летний местный житель. Часть похищенного у подозреваемого изъята и в ближайшее время будет передана владельцу.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.