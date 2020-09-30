Тверские спортсмены будут получать стипендию губернатора. Фото: ПТО.

Спортсмены из Тверской области, занимающиеся 23 видами спорта, будут ежемесячно получать стипендию губернатора. В 2020 году финансовую помощь получат 77 спортсменов – 33 олимпийских видов спорта и 44 неолимпийских, а также 9 членов резерва сборных и 42 спортсмена-юниора.

Как считает губернатор Тверской области Игорь Руденя, материальная мотивация, наряду с моральной, поможет спортсменам добиться новых высот. Это повысит их результативность на различных соревнованиях.

В месяц спортсмену будут получать 5,7 тысяч рублей. Среди получателей больше всего гребцов на байдарках и каноэ, атлетов из лёгкой атлетики, а также тех, кто занимается спортом глухих. Также в списке каратисты, лыжные гонщики и те, кто перетягивают канат, занимается судомоделированием, шашками и т.д. Всего в бюджете на эти цели заложено 10,2 миллионов рублей.

Ввели также ежемесячное денежное содержание спортсменов, спортсменов-инвалидов и тренеров, имеющих почетное звание, достижения и общий трудовой стаж не менее 20 лет. Ежегодно те, кто участвовал в соревнованиях различного уровня и завоевал призовое место, может рассчитывать на единовременную выплату. Её размер варьируется от 2,7 до 600 тысяч рублей, что зависит от уровня чемпионата и достижений.