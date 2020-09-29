Браконьера, подстрелившего лося, поймали в Тверской области

Житель Тверской области незаконно добыл лося Фото: архив "КП"

В ночь с 25 на 26 сентября в Весьегонске сотрудники ДПС остановили автомобиль "УАЗ", водитель котрого перевозил мясо и голову самца лося. Разрешения на охоту у браконьера не оказалось.

Полицейские вместе с сотрудниками Минприроды Тверской области установили, что животное было застрелено вечером 25 сентября между деревнями Фоминское и Алексино Весьегонского муниципального округа.

На месте незаконной охоты была обнаружена гильза и останки животного. У браконьера изъят карабин и патроны.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ. Фигуранту грозит крупный штраф, либо лишение свободы на срок до двух лет. Также ему придется возместить причиненный ущерб от 240 тысяч рублей.