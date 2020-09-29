В Тверской области за выходные поймали 63 пьяных водителя

По итогам рейда остановлено 63 пьяных водителя Фото: Кирилл ЧАЩИН

В выходные дни с 25 по 27 сентября в Тверской области состоялось профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

По итогам рейда Госавтоинспекторы остановили 63 водителя в состоянии опьянения. Из них в Твери - 13 водителей. На нарушителей составлены протоколы.

Сотрудники УГИБДД призывают жителей и гостей Тверской области исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения и сообщать о нарушителях по телефону полиции 02; 102 или 112 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).