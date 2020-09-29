В Твери заканчивают ремонтировать дороги и тротуары. Фото: пресс-служба Администрации Твери/tver.ru.

На 46 улицах завершаются ремонтные работы, на 20 уже полностью уложили тротуарное покрытие, а на 29 нанесли разметку. На улицах Академическая и Лизы Чайкиной продолжается ремонт, там должны в кратчайшие сроки закончить обустройство ливневки.

Благодаря софинансированию из бюджета Тверской области дополнительно отремонтировали тротуар на подходах к Бурашевскому путепроводу и на прилегающем к нему отрезке улицы Коминтерна. А также эту работу выполнили около нового здания Суворовского училища на улице Громова.

В этом году, в том числе, отремонтировали 30 улиц, которые проходят мимо учебных заведений – гимназия №3, школа №21, 34 детских садов и четырёх дошкольных отделений школ. Контроль за качеством был усилен.

В 2019 году отремонтировали 27 дорог протяжённостью свыше 35,6 километров, в этом году в ремонтный список включили 46 улиц во всех районах Твери общей протяжённостью более 61,5 километра.