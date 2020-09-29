Жаловаться на рекламу, схожую с дорожными знаками, призывают тверские антимонопольщики

Не стесняйтесь жаловаться на незаконную рекламу. Графика: Тверское УФАС, tver.fas.gov.ru

Тверское Управление Федеральной антимонопольной службы напоминает: реклама на дорогах не должна иметь сходства с дорожными знаками. И если вы заметили такую рекламу - сообщайте об этом.

Небольшие рекламные щиты, "маскирующиеся" под дорожные знаки, видели многие. Подобная реклама путает водителей, отвлекает их внимание и является прямой опасностью безопасности дорожного движения.

Наружная реклама не должна быть похожа на дорожные знаки и указатели. Такая реклама - незаконна, равно как и та, что препятствует видимости дорожных знаков или светофоров.

Если вы заметили подобную рекламу на дорогах Твери и региона - сообщайте в УФАС. Телефон: 8 (4822) 34-46-98.