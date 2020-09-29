Жители Тверской области попали на 40-е место в рейтинге здорового образа жизни

Здоровый образ жизни у нас популярен! Правда, не у всех... Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Тверская область оказалась на 40-м месте рейтинга приверженности жителей здоровому образу жизни. Рейтинг составлен по итогам 2019 года. Годом ранее наш регион в аналогичном исследовании занимал более высокую позицию - 33-е место.

Рейтинг приверженности здоровому образу жизни составили специалисты "Риа Рейтинг". Они публикуют это исследование ежегодно, используя официальные данные о потреблении алкоголя, смертности от спиртного, преступлениях, совершённых в опьянении, количестве человек, занимающихся спортом, количестве курильщиков и людей, занятых на вредных производствах.

Как отмечают составители, лидерами по приверженности здоровому образу жизни вот уже 4-й год подряд становятся южные регионы: Дагестан, Чечня и Адыгея. Меньше всего принципы здорового образа жизни соблюдают на Дальнем Востоке: аутсайдерами стали Камчатка, Магаданщина и Еврейская автономная область. Москвичи заняли 42-е место рейтинга, а жители северной столицы - 38-е.

По сравнению с нашими регионами-соседями, Тверская область в "середничках":

Смоленская область - 25 место;

Подмосковье - 29 место;

Псковская область - 35 место;

Тверская область - 40 место;

Новгородская область - 41 место;

Ярославская область - 54 место;

Вологодская область - 68 место.

Напомним также, что ранее Тверская область оказалась в двадцатке самых пьющих регионов страны во время самоизоляции.