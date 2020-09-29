Инвестиционный проект по созданию летно-испытательного центра собираются реализовать в Тверской области. Фото: ПТО.

29 на заседании Правительства Тверской области во время того, как утверждали генплан Погорельского сельского поселения Зубцовского района, выдвинули идею создать на территории муниципалитета инвестиционного проекта. Построить собираются летно-испытательный центр.

В Погорельском поселении планируют создать первый в стране испытательный центр «Орловка». На его базе будут разрабатывать и тестировать беспилотные летательные аппараты отечественного производства. Под эти цели выделят площадку в 106 гектаров рядом с деревней Петровское.

– Это проект высокотехнологичного кластера. Планируем, что этот новый сегмент станет серьезным импульсом дальнейшего развития региональной экономики, – подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Инвестпроект будут воплощать в жизнь на деньги федерального гранта. На его создание пойдёт почти 500 миллионов рублей.