Найдены три молодые девушки, пропавшие из общежития в Тверской области

Полицейские искали девушек всю ночь. Фото: Александр ГЛУЗ

Три юные девушки, пропавшие в Тверской области 28 сентября, найдены, с ними все в порядке. Об этом "КП"-Тверь" сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.

Напомним, три девушки, двум из которых по 16 лет, а третьей 17, пропали в понедельник, 28 сентября. Днем они ушли из общежития педагогического колледжа в Торжке и не вернулись к отбою. Их поиски сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних вели всю ночь. В СКР по Тверской области по факту безвестного исчезновения девушек была организована доследственная проверка.

- Выяснилось, что две девушки находились у друзей в Торжке, а одна отправилась в Тверь, тоже в гости к друзьям, - рассказали в полиции. - Все они живы и здоровы, никаких преступных действий в их отношении не производилось.

Теперь загулявшим подругам предстоит встреча со следователями - для выяснения всех обстоятельств их отсутствия и профилактической беседы.