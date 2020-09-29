Бывшего замгубернатора и коллег обязали возместить вред Тверскому региону

Бывшего замгубернатора Владимира Грабарника и коллег обязали возместить вред Тверскому региону. Фото: Алексей Косоруков.

Тверской областной суд отменил решение Заволжского районного суда Твери, которое было принято в мае 2020 года. Тогда инстанция отказала областному Министерству имущества в иске по «делу Грабарника». 28 сентября региональный суд частично удовлетворил требования ведомства.

Напомним, что Владимира Грабарника, бывшего заместителя губернатора Тверской области, а также двоих сотрудников компании «Тверь-инвест» Андрея Артименко и Виталия Метелева, бывшего председателя областного комитета по управлению имуществом Елену Дымстову и экс-начальника областного департамента госзаказа Любовь Коппас в 2015 году судили и признали виновными в мошенничестве с имуществом Тверской области.

Правоохранительные органы установили, что они незаконно приватизировали предприятие «Гостиничное хозяйство администрации Тверской области», в его состав были гостиничный комплекс в деревне Рябеево, база отдыха «Сокол» в селе Медное, восемь гектаров земли в деревне Моркино-Городище и гостиница «Заря» в центре областной столицы. Акции ГХАТО по низкой цене приобрела подконтрольная Грабарнику фирма «Деверсориум групп», от чего бюджет области потерпел убытки на сумму 284,4 миллионов рублей.

В течение двух лет, в 2017 – 2018 годах, областная власть через суды вернула своё имущество, кроме гостиницы «Заря». Компания «Деверсориум групп» вернула 52,5 миллиона рублей. Эта сумма, за которую приобретали акции. «ГХАТО» на тот момент уже не существовало. Заволжский районный суд Твери вынес решение, что ущерб региону возмещен, а Минимущество было отказано во взыскании с обвиняемых 284,4 миллионов рублей.

Гостиницу «Заря» снесли в мае 2012 года. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Инстанция, куда областные власти подали апелляцию, учла тот факт, что гостиницу «Заря» не вернули в собственность региона. Таким образом подсчитали, что Грабарник и Ко должны заплатить 24,5 миллиона рублей. Это разница между теми деньгами, что вернули подсудиые, 52,5 миллионов рублей, и долей стоимости гостиницы – 77 миллионов рублей. Суд обязал вернуть указанную сумму.