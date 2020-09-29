183 тысячи жителей Тверской области привились от гриппа

В Тверской области 183 тысячи человек привились против гриппа Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Тверской области более 183 тысяч жителей привились против гриппа, из них почти 50 тысяч детей. Стастистику озвучили 29 сентября на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Всего в планах – провести вакцинацию 740 тысяч человек, проживающих в Верхневолжье. Уточняется, что в настоящее время эпидемпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе не превышен.

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