Водитель автобуса пострадал в ДТП на проспекте 50 лет Октября в Твери

ДТП под Мигаловской эстакадой Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Алексей Симогин

Авария произошла утром, 29 сентября, около дома №46 по проспекту 50 лет Октября в Твери.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 38-летний водитель без признаков алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Рено Сандеро", при выезде со второстепеной дороги, столкнулся с автобусом "Транспорта Верхневолжья", которые выехал на маршрут №9. Пассажиров в салоне не было.

В результате ДТП пострадал 36-летний водитель автобуса. Его доставили в больницу.