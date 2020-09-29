В 23 муниципалитетах Тверской области начался отопительный сезон

На заседании правительства обсудили готовность к отопительному сезону 2020-2021 Фото: ПТО

Готовность жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Тверской области к отопительному периоду 2020-2021 годов обсужалась 29 сентября на заседании регионального Правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.

- За два прошедших года мы снизили количество технологических нарушений. Сейчас параметры готовности значительно улучшены, достигнута максимальная прозрачность процесса, более активно ведется работа по приемке объектов, – отметил глава региона.

На сегодняшний день в регионе завершается подготовка к отопительному сезону. Нормативный запас топлива сформирован. В 23 муниципалитетах уже началась централизованная подача тепла, еще в 15-ти тепло запустят до 1 октября, в четырех МО – до 9 октября.

К началу отопительного сезона 2020-2021 годов в Тверской области подготовлено 800 котельных, свыше 1900 км тепловых сетей, более 6000 км водопроводных сетей, 2500 км – сетей водоотведения, а также более 60 тыс. км электросетей. Показатели готовности - от 97% до 99%.