Три молодые девушки пропали в Тверской области

Девушки ушли из общежития и пропали Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение о том, что 16-летние Диана Осипова и Диана Курихина, а также 17-летняя Дарья Васильева пропали, поступило в следственный отдел регионального СК России ночью 29 сентября.

Известно, что днем, 28 сентября девушки самовольно покинули общежитие педагогического колледжа в Торжке, но ко времени отбоя не вернулись.

По факту безвестного исчезновения девушек Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

По месту последнего пребывания девушек выехали следователи, полиция. На поиск девушек ориентированы сотрудники правоохранительных органов иных районов Тверской области.

Всех, кто обладает данными о несовершеннолетних, просят сообщить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.