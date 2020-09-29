В Тверской области отремонтировали дороги к туробъектам

До туристических объектов теперь можно доехать по хорошей дороге Фото: ПТО

В Тверской области за четыре года отремонтировали 584 км региональных автомобильных дорог, ведущих к туристическим объектам. Из них 160 км приведены в порядок в 2020 году.

Среди них три туристических маршрута на Селигер, в Нилову-Пустынь, к истоку Волги: Торжок - Осташков, Осташков - Селижарово - Ржев, «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино. Отремонтирована дорога, ведущая к туристическому кластеру с центром в Весьегонске (Рыбинское водохранилище): Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна.

Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В следующем году ремонт будет продолжен.

Также в 2020 году завершилась реконструкция автомобильной дороги «Москва - Рига» - Хорошево. Ее отремонтировали в преддверии открытия Ржевского мемориала.