Двадцать два человека заразились коронавирусом в Твери 29 сентября

В Тверской области подтверждено 53 случая коронавируса Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на 29 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 53 новых случая коронавирусной инфекции, из них 22 заражённых - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 6271 человека.
4517 заболевших излечились от инфекции. 240 человек умерли.
1511 пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 2054 (+22 за сутки)
Кимры 568 (+1)
Конаковский район 483 (+4)
Ржев 474 (+6)
Калининский район 307 (+1)
Торжок 282 (+5)
Лихославльский район 247 (+3)
Вышневолоцкий городской округ 208 (+3)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО