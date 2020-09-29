Двадцать два человека заразились коронавирусом в Твери 29 сентября

В Тверской области подтверждено 53 случая коронавируса Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на 29 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 53 новых случая коронавирусной инфекции, из них 22 заражённых - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 6271 человека.

4517 заболевших излечились от инфекции. 240 человек умерли.

1511 пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 2054 (+22 за сутки)

Кимры 568 (+1)

Конаковский район 483 (+4)

Ржев 474 (+6)

Калининский район 307 (+1)

Торжок 282 (+5)

Лихославльский район 247 (+3)

Вышневолоцкий городской округ 208 (+3)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.