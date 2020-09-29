Каноист из Твери Илья Первухин завоевал "золото" Кубка Мира

Илья Первухин и Кирилл Шамшурин в мужском каноэ-двойке одержали победу на олимпийской дистанции 1000 метров Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ, представитель тверской Школы высшего спортивного мастерства Илья Первухин завоевал "золото" Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Соревнования прошли в венгерском Сегеде с 25 по 27 сентября. В них приняли участие гребцы из 33 стран мира. Россию представляли 19 спортсменов, двое из Тверской области – заслуженный мастер спорта Илья Первухин и мастер спорта международного класса Дарья Харченко.

Действующие чемпионы России Илья Первухин и Кирилл Шамшурин в мужском каноэ-двойке одержали победу на олимпийской дистанции 1000 метров.

- Желаю Вам новых ярких побед на международных соревнованиях, достойного продолжения летописи достижений тверской школы гребли, – отметил в поздравительной телеграмме губернатор Игорь Руденя.

Дарья Харченко вместе с Ириной Андреевой на дистанции 200 метров завоевала бронзовую медаль.