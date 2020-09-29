В Тверской области у женщины в магазине украли сумку

Злоумышленника разыскала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию о краже заявила 34-летняя жительница Калининского района. Женщина сообщила, что днем пошла в магазин и, пока выбирала продукты, оставила без присмотра сумку. Ее забрал злоумышленник. Ущерб составил 13 тысяч рублей.

О случившемся потерпевшая сообщила в полицию. В ходе розыска злоумышленник был задержан. Им оказался 24-летний житель Калининского района.

Мужчина сознался в содеянном, он находится под подпиской о невыезде. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.