В центре Твери сбили 13-летнюю девочку

Девочка попала под машину на улице Советской Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла 29 сентября в районе дома 40 по улице Советской в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 41-летняя женщина, управляя автомобилем "Хендай Солярис", наехала на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Правый ряд остановился, чтобы пропустить пешехода, а водитель в левом ряду продолжила движение.

У пострадавшей - сотрясение мозга и ушибы. Ей оказана помощь.