В Тверской области злоумышленник обокрал дом 39-летней женщины

Фигуранта задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратилась 39-летняя жительница Осташковского городского округа. Женщина сообщила, что из ее дома пропало имущество. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Оперативники выяснили, что злоумышленник разбил окно, проник в дом и похитил личные вещи хозяйки на сумму 15 000 рублей. В ходе розыска личность и местонахождение подозреваемого в краже были установлены. Им оказался ранее судимый неработающий 35-летний житель поселка Селижарово.

Его доставили в полицию и завели уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время оперативники проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в регионе.