3700 пожарных оповещателей установят в домах многодетных семей в Тверской области

В 2020 году приобретено более 3700 пожарных оповещателей Фото: Василий ХОДАРЕВ

В Тверской области в деревянных домах многодетных малоимущих семей устанавливают пожарные оповещатели. В 2020 году приобретено более 3700 датчиков на сумму свыше 826 тыс. рублей, закупки продолжаются.

Работа по данному направлению ведется по поручению губернатора Игоря Рудени.

В прошлом году пожарные оповещатели установили в 1987 деревянных домах с печным отоплением. Техобслуживание и проверку работоспособности будет проводить межведомственная комиссия. Наличие устройств позволит обеспечить безопасность семей в зимний период.

Вместе с тем сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области проводят в регионе профилактические рейды с целью объяснить и предупредить граждан об опасности, не допустить гибели и травматизма людей при пожарах во время отопительного периода.